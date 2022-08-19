Во Львове останки советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны, выкопают с Марсового поля.

Об этом сообщили в исполкоме Львовского горсовета.

На этом месте обустроят Мемориальный комплекс Героев Украины, в память о погибших в войне с Россией.

"Марсовое поле является памятником истории с 1972 года. Мы готовим архитектурный конкурс на новый проект Мемориала, который охватит всю территорию военного кладбища", - сказала руководитель управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев заявил, что "речь идет об изменении целой территории Марсового поля. Это будет новый элемент мемориальной архитектуры. В наработанной предварительной концепции Мемориала мы предусматриваем военные захоронения Героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь".

Останки советских военных перенесут в другое место. Но куда именно - ещё не решили.

Напомним, в апреле во Львове на территории мемориального комплекса "Холм славы" демонтировали советскую символику.

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