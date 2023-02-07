Министерство культуры согласовало снос памятников советскому военачальнику Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве.

Об этом сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

Он сообщил, что пока нерешенным остается вопрос демонтажа памятников Александру Пушкину и командиру Николаю Щорсу.

У Пушкина есть статус памятника национального значения, но Минкульт обещает решить его судьбу на ближайшем заседании комиссии.

Со Щорсом дело сложнее – Минкульт требует от властей Киева согласовать с ним официальный проект демонтажа памятника.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.