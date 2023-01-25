Министерство культуры и информационной политики Украины сняло статус объектов культурного наследия с памятников генералу Николаю Ватутину и летчику-испытателю Валерию Чкалову в Киеве.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец в Фейсбуке.

При этом с демонтажем памятника Ватутину, по его словам, могут возникнуть проблемы: в Минкульте рекомендовали дать монументу статус памятника монументального искусства, что усложнит и затянет процесс.

"В Министерстве культуры и информационной политики состоялось долгожданное заседание экспертной комиссии, на котором рассмотрели представление киевской городской власти по снятию статуса объектов культурного наследия с памятников Ватутину и Чкалову, что позволит их демонтировать. С Чкаловым история проще, потому что комиссия рекомендовала снять статус, открывающий путь к демонтажу. Планируется в ближайшее время. А вот памятник Ватутину они рекомендовали включить как памятник монументального искусства, что усложнит и затянет процесс демонтажа. Такое впечатление, комиссия при министерстве делает все, чтобы в центре Киева остался памятник Ватутину", - написал депутат.

Он добавил, что вопрос по Ватутину не в захоронении, а только в памятнике.

"Следующие Пушкин и Щорс, по поводу демонтажа которых зеленый свет должен дать также Минкульт", - также написал Белоцерковец.

В мае глава института нацпамяти заявил, что хочет перенести прах Ватутина из Мариинского парка на Лукьяновское кладбище.

А в декабре Полтавский горсовет и мэр города не поддержали решение о сносе памятников Пушкину и Ватутину.