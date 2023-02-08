Памятник советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве будет демонтирован сегодня, советскому генералу Николаю Ватутину - завтра, 9 февраля.

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец агентству "Интерфакс-Украина".

"Демонтаж памятника Чкалову будет осуществлен сегодня, с 16:00, демонтаж памятника Ватутину готовим завтра. Памятники будут отвезены на территорию Музея авиации", - сообщил Белоцерковец.

Как сообщалось, в Министерстве культуры и информационной политики признали не подлежащими занесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины памятники советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева и советскому летчику Валерию Чкалову по ул. Олеся Гончара в Киеве.

Памятники Чкалову и Ватутину обирались снести с 2017 года.

Ранее мы писали, что в мае 2022 года в Киеве Арку дружбы народов переименовали в Арку Свободы украинского народа, но демонтировать не стали. А вот фигуры русского и украинского рабочих под Аркой Дружбы народов демонтировали еще в конце апреля 2022 года.