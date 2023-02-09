В четверг, 9 февраля, в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину, который был установлен в Мариинском парке.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Снос памятника дался с трудом. Его не могли демонтировать около трех часов. На месте работает несколько единиц коммунальной техники.

Глава рабочей группы и заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов также заявил, что за последние годы было около десяти попыток разрушить или повредить памятник. Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника и очень быстро набрала более 10000 голосов, добавил он.

Демонтаж памятника провел Департамент городского благоустройства КГГА. В работах были задействованы 10 специалистов и 2 вида крупногабаритной техники.

Напомним, памятник перенесут в Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима. Инициатором переноса был доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

Также сообщалось, что недавно в Харькове демонтировали памятники герою соцтруда и классику советской литературы.

Кроме того, мы писали, что в Днепре демонтируют сразу восемь советских памятников.

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