Теперь через "Дию" можно получить выписку о месте проживания ребенка. Ранее на портале такой документ можно было получить только на взрослого.

Этот документ, в частности, требуется для оформления ребенка в детсад или школу.

У каждой выписки уникальный электронный код, сканируя его, работник госструктуры может убедиться в его достоверности.

Выписка получается следующим образом:

Авторизуйтесь на портале "Дия"; В разделе "услуги" выберите "справки и выписки"; Выберите опцию "справка о месте проживания"; Выберите, что хотите справку для ребенка; Укажите серию и номер свидетельства о рождении ребенка.

Выписка предоставляется через несколько минут после запроса. При этом такая выписка предоставляется лишь если данные о ребенке есть в Реестре территориальных громад.

Напомним, что переселенцы могут изменить адрес регистрации через приложение "Дия".

Также мы писали, что в приложении "Дия" появится услуга усыновления.

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