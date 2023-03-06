В "Дие" теперь можно получить выписку о месте проживания ребенка для оформления в детсад или школу
Теперь через "Дию" можно получить выписку о месте проживания ребенка. Ранее на портале такой документ можно было получить только на взрослого.
Этот документ, в частности, требуется для оформления ребенка в детсад или школу.
У каждой выписки уникальный электронный код, сканируя его, работник госструктуры может убедиться в его достоверности.
Выписка получается следующим образом:
- Авторизуйтесь на портале "Дия";
- В разделе "услуги" выберите "справки и выписки";
- Выберите опцию "справка о месте проживания";
- Выберите, что хотите справку для ребенка;
- Укажите серию и номер свидетельства о рождении ребенка.
Выписка предоставляется через несколько минут после запроса. При этом такая выписка предоставляется лишь если данные о ребенке есть в Реестре территориальных громад.
Напомним, что переселенцы могут изменить адрес регистрации через приложение "Дия".
Также мы писали, что в приложении "Дия" появится услуга усыновления.
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