В Одессе во вторник, 14 марта, на многих улицах до 19:00 отключили свет. Сообщают, что в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает ДТЭК.

Вот перечень улиц и переулков, которые остались без электричества:

Агрономическая,

Гладкова,

Державина,

Днепровская,

Добровольского просп.,

Донецкая,

Капитана Кузнецова,

Керченская,

Кишиневская,

Ломоносова,

Николая Михновского,

Южная дорога,

Республиканская,

Ростовская,

Хаджибейская дорога,

Хуторская,

Академическая,

Богдана Хмельницкого,

Конная,

Кленовая,

Коблевская,

Мясоедовская,

Маршала Говорова,

Нежинская,

Новосельского,

Ольгиевская,

Старопортофранковская,

Варненская,

Инглеи,

Космонавтов

Также света нет на переулках:

1-й Керченский,

2-я Линия на жилом массиве,

3-й Керченский,

Державина,

Оранжерейный,

Богданова,

Вильгельма Габсбурга.

Напомним, в четырех районах Киева ввели стабилизационные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".