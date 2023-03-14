Фото мэрии Одессы

В Одессе во вторник, 14 марта, на многих улицах до 19:00 отключили свет. Сообщают, что в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает ДТЭК.

Вот перечень улиц и переулков, которые остались без электричества: 

  • Агрономическая,
  • Гладкова,
  • Державина,
  • Днепровская,
  • Добровольского просп.,
  • Донецкая,
  • Капитана Кузнецова,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Ломоносова,
  • Николая Михновского,
  • Южная дорога,
  • Республиканская,
  • Ростовская,
  • Хаджибейская дорога,
  • Хуторская,
  • Академическая,
  • Богдана Хмельницкого,
  • Конная,
  • Кленовая,
  • Коблевская,
  • Мясоедовская,
  • Маршала Говорова,
  • Нежинская,
  • Новосельского,
  • Ольгиевская,
  • Старопортофранковская,
  • Варненская,
  • Инглеи,
  • Космонавтов

Также света нет на переулках:

  • 1-й Керченский,
  • 2-я Линия на жилом массиве,
  • 3-й Керченский,
  • Державина,
  • Оранжерейный,
  • Богданова,
  • Вильгельма Габсбурга.

Напомним, в четырех районах Киева ввели стабилизационные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".

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