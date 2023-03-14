В Одессе на многих улицах до вечера отключили свет. В ДТЭК назвали причину
В Одессе во вторник, 14 марта, на многих улицах до 19:00 отключили свет. Сообщают, что в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщает ДТЭК.
Вот перечень улиц и переулков, которые остались без электричества:
- Агрономическая,
- Гладкова,
- Державина,
- Днепровская,
- Добровольского просп.,
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Ломоносова,
- Николая Михновского,
- Южная дорога,
- Республиканская,
- Ростовская,
- Хаджибейская дорога,
- Хуторская,
- Академическая,
- Богдана Хмельницкого,
- Конная,
- Кленовая,
- Коблевская,
- Мясоедовская,
- Маршала Говорова,
- Нежинская,
- Новосельского,
- Ольгиевская,
- Старопортофранковская,
- Варненская,
- Инглеи,
- Космонавтов
Также света нет на переулках:
- 1-й Керченский,
- 2-я Линия на жилом массиве,
- 3-й Керченский,
- Державина,
- Оранжерейный,
- Богданова,
- Вильгельма Габсбурга.
Напомним, в четырех районах Киева ввели стабилизационные отключения света.
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