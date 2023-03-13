В Киеве и Киевской области, в понедельник, 13 марта, применяются аварийные отключения. В Житомирской и Харьковской областях - возможны графики почасовых отключений в пиковые часы.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В других регионах ограничения не применяются, лимиты не доводились, добавили в компании.

В Николаевской области запитали всех абонентов, которые оказались без света из-за боевых действий, говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему после 15-й массированной ракетной атаки и 18 атак дронами.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что отключения происходят в частях Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева.

В области электричество пропало в части Бучанского района.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.

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