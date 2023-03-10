В Харькове электричество есть уже у 65% жителей, в области – у более чем 90%.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также, по его словам, в Харькове полностью восстановлено питание объектов критической инфраструктуры – водоканала, очистных систем, сетей теплоснабжения.

Напомним, что свет в Харькове массово пропал после вчерашней ракетной атаки. ДТЭК сообщал, что полное восстановление электроэнергии в Харькове и Житомире может занять около недели.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.