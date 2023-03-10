В некоторых районах Киева 10 марта применяются стабилизационные отключения, несмотря на то, что в столице восстановили электроснабжение после атаки РФ 9 марта.

Об этом сообщают в ДТЭК.

В частности, свет могут отключать в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах. Причина в том, что из-за повреждений оборудования, энергообъекты не могут передавать электричество всем потребителям указанных районов.

Графики отключений обнародованы на сайте Укрэнерго.

Как писала "Страна", в Киеве после вчерашнего ракетного удара без тепла остается 30% домов.

Вчера во время ракетной атаки РФ в Святошинском районе Киева десятки автомобилей пострадали от падения обломков ракеты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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