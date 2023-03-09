В Киеве электроснабжение потребителям возобновлено в полном объеме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

"В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", - написал он.







Напомним, что в Киеве днем на маршруты вернулась часть троллейбусов, но треть города оставалась без отопления после ракетной атаки РФ.

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