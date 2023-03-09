Утром 9 марта Россия совершила очередную атаку на Киев.

О ее последствиях сообщили в ГСЧС.

Так, в Голосеевском районе враг попал в объект критической инфраструктуры. Пожар, возникший в результате взрыва, ликвидирован.

В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты, возникло возгорание пяти автомобилей во дворе жилых домов. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы в больницу и еще один человек от госпитализации отказался. Возгорания авто ликвидированы.

На местах событий в общей сложности работало 23 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 89 человек личного состава.

Напомним, что в Киеве ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры.

После ракетной атаки начали отменять экстренные отключения света, на маршруты возвратились троллейбусы, но треть города осталась без отопления.

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