В Киеве после ракетной атаки возвращают теплоснабжение
"Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы.
Восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования. Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы, сообщил киевский градоначальник.
Ранее спасатели рассказали о последствиях сегодняшней атаки РФ на Киев.
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