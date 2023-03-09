"Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы.

Восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования. Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнeрго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы, сообщил киевский градоначальник.

Ранее спасатели рассказали о последствиях сегодняшней атаки РФ на Киев.

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