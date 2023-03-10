По состоянию на утро пятницы, 10 марта, без отопления остается 30% домов Киева.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Отключений света и воды нет, добавило ведомство. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас.

Напомним, вчера Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив объект энергетики ракетой "Кинжал", которую украинская ПВО не может сбивать.

В отдельном материале мы рассказывали, что известно о вчерашней ракетной атаке России.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Помимо массированного удара, в Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.