В результате ракетной атаки 50% жителей Житомира находятся без света, а область временно вернется к графикам отключения электроэнергии.

Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью был нанесен ракетный удар с помощью "Шахедов" по энергетической инфраструктуре города Житомира. Последствия достаточно сложные для Житомира, потому что уже утром в кранах людей воды не было, был обесточен водоканал и другие объекты Житомира.

И только в обед начали частично подключать некоторые объекты. В настоящее время примерно 50% Житомира без электроэнергии. Думаю, примерно час – и будет отключение снова всего Житомира", – сказал Сухомлин.

По его словам, в городе не работает электротранспорт, власти вывели на маршруты автобусы, которых не хватает.

"Сегодня будем снова переходить на графики подачи электроэнергии. Примерно 2-2,5 недели – и за счет поставок электроэнергии из других областей ситуация с электроснабжением должна исправиться", – добавил Сухомлин.

Напомним, в Минэнерго назвали семь областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки, среди них и Житомирская область.

Ранее мы писали, что в результате ночной атаки РФ пострадали три ТЭС, есть серьезные повреждения оборудования.