Самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Харьковской и Житомирской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

В Житомирской области днем удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях.

Но во время прилетов было повреждено оборудование, отремонтированное после предыдущих трех атак, поэтому ситуация сложная. Ремонт может длиться до двух недель. Вводится график плановых отключений.

В Харьковской области заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы потребления потребителей. Ожидается, что в течение нескольких дней ситуация с энергоснабжением в этом регионе стабилизируется.

В Одесской области введены плановые графики отключений.

В Днепропетровской и Запорожской областях сетевых ограничений нет. Питание собственных потребностей Запорожской АЭС, прерванное прилетами, было возобновлено.

Ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из-за ракетного обстрела повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах.

Также "Страна" сообщала, что мэр Житомира Сергей Сухомлин предупредил о возвращении к графикам отключений после ракетной атаки. Половина жителей города остаются без света.