Восстановление подстанций после вчерашней ракетной атаки РФ в Харькове и Житомире может занять больше времени, чем планировалось.

Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Удар был ощутимым, к сожалению. Было выпущено большое количество ракет, которые мы не можем сбивать, по объектам энергетики. Что касается генерации: к сожалению, три из пяти наших станций пострадали. Повреждено оборудование, часть блоков выведена из строя. Что касается поставок электроэнергии. Самая тяжелая ситуация в Житомире и Харькове. В Харькове, к сожалению, были повреждены две подстанции, которые используются для передачи электроэнергии и количество предоставляемой Харькову электроэнергии значительно ограничено", - сообщил Сахарук.

По его словам, удар 9 марта был очень мощным, в Харькове повреждены две подстанции, которые используются для передачи электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением энергетической системы без остановки, разбирают завалы, устанавливают новое оборудование вместо поврежденного. Восстановительные работы могут занять около недели.

"Харьков и Житомир остаются точкой напряжения, там продолжаются работы. Прогнозы можно делать: думаю, это в течение недели будет сделано. Быстрее наверняка восстановить нормальное энергоснабжение этих регионов будет невозможно", - рассказал Сахарук.

Степень разрушений объектов энергетики в Украине невероятная. Чтобы подготовиться к зиме, нужны миллиарды гривен, сообщает ДТЭК.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате вчерашних ракетных ударов в Украине повреждены энергообъекты в восьми регионах.

Кроме того, три ТЭС пострадали в результате атаки РФ, есть серьезные повреждения оборудования.