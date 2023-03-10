В Харькове после вчерашней массированной атаки россиян без электроснабжения остаются 470 тысяч потребителей. Электрики запитали часть города и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются еще и 50 тысяч потребителей в области.

В эфире телемарафона Синегубов уточнил, что в Харькове сложилась более тяжелая ситуация со светом, чем в области. При этом, по его словам, фактически половине потребителей города удалось вернуть электроэнергию.

"Делать прогнозы (о полном запитывании Харькова - Ред.) трудно. У нас были прогнозы, что еще вчера до конца дня мы должны были возобновить электроснабжение, однако разрушения достаточно значительны, что требует специального оборудования. Это вопрос на контроле у Офиса президента. Нужно подождать, чтобы ликвидировать последствия вражеских атак", - добавил он.

Электротранспорт в Харькове еще не работает, рассказал Синегубов.

При этом ситуация с электричеством в области лучше, там со светом уже более 90% потребителей.

Напомним, ранее "Харьковоблэнерго" сообщали, что у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад пока нет света.

Также в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом.