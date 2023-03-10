Дефицит электроэнергии в Житомире после вчерашней атаки РФ составляет 75%. Сейчас в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин в эфире телеканала "Київ".

"Сейчас Житомир получает 25% электроэнергии от необходимого объема. Уличное освещение и электротранспорт не работает. 6-8 часов жители будут без света каждый день", - рассказал он.

По его словам, после ракетного удара по энергетическому объекту в Житомире в городе полностью исчез свет. "Сначала начали подключать объекты критической инфраструктуры. Больницы работали на генераторах, здесь проблем не было. К 11 часам утра мы смогли подать жильцам воду", - добавил мэр.

Напомним, что вчера из-за атаки россиян в Житомире не было ни воды, ни электричества, ни тепла.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, где тяжелее всего в Украине ситуация с электричеством после атак России.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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