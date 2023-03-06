Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору частного предприятия в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год частное предприятие проводило ремонтные работы участков автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях.

"Эксперты установили, что стоимость ремонтных работ, которые не могут быть приняты в эксплуатацию, составляет более 121 млн грн. Указанную сумму предприятие получило из бюджета неправомерно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент следствие по уголовному производству продолжается. Устанавливаются все участники противоправной схемы.

Ранее мы писали, что при реконструкции зоопарка бюджету Киева был нанесен ущерб более 2 млн грн, чиновники КП получили подозрения.

Также мы сообщали, что в Киеве предприниматель продал в воинскую часть Нацгвардии опасные для жизни консервы на 9,1 млн грн. Поставщик, зная что его продукция не соответствует как требованиям ДСТУ, так и другим требованиям к продуктам, передал воинской части консервы.