Заместителю директора и начальнику отдела одного из коммунальных предприятий Киева, а также руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в связи с нанесением бюджету Киева убытков в размере более 2 млн грн во время реконструкции зоопарка.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, в 2017 году между директором коммунального предприятия и частным обществом был заключен договор на реконструкцию одного из объектов Киевского зоопарка, а именно павильона для содержания и зимнего экспонирования приматов. По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах работ.

Документы были подписаны на то время исполняющим обязанности руководителя коммунального предприятий, ведущим инженером по техническому надзору за строительством и директором подрядной организации, рассказали в прокуратуре.

По заключению судебной строительно-технической и экономической экспертиз, из-за завышения стоимости выполненных работ столичному бюджету нанесен ущерб на более 2 млн грн, добавили в прокуратуре.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, после реконструкции киевского зоопарка Кличко покормил жирафа с руки.

Также "Страна" писала, как в Киевском зоопарке, на реставрацию которого потратили 2 миллиарда, треснули стекла в вольере с медведями.