В Киеве предприниматель продал в воинскую часть Нацгвардии опасные для жизни консервы на 9,1 млн грн.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Следствие установило, что после вторжения РФ компания заключила договор с воинской частью Нацгвардии по закупке консерв тушеной свинины, а также гречневой и перловой каш со свининой.

Поставщик, зная что его продукция не соответствует как требованиям ДСТУ, так и другим требованиям к продуктам, передал воинской части консервы на 9,1 млн грн.

Лабораторные выводы показали, что консервы "опасны для употребления и могут причинить вредное влияние на здоровье человека", сообщает прокуратура.

Предпринимателю сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

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