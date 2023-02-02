В Одессе Нацполиция предъявила подозрения чиновникам областной администрации в организации схемы по разграблению гуманитарки.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, расхищались средства, выделенные на гуманитарную помощь населению и на обмундирование для ТрО.

"Среди фигурантов бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявлено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов. Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается", - сообщил и.о. главы Нацполиции Иван Выговский.

Источники "Страны" в полиции сообщают, что речь о злоупотреблениях по программе "Соседи", которая предусматривает помощь от одной области другой.

Лишь на одной закупке тушенки для Николаевской области, по данным следствия, чиновники заработали 7 миллионов гривен.

Как сообщили наши источники подозрение вручено депутату Одесского областного совета Марине Зинченко (она на фото), бывшему заместителю главы Одесской облгосадминистрации Олегу Муратов, начальнику отдела мониторинга ОВГА Андрею Нотевскому, директору ООО "Продоптом" Владимиру Хоменко.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Днепропетровской области чиновники хотели продать 17 тонн муки, украденной из гуманитарки.

Также "Страна" рассказывала, что в Одессе поймали руководителя благотворительного фонда на хищениях гуманитарки для армии.