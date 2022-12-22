СБУ разоблачила руководство Налоговой службы во Львовской области в хищении десятков млн государственных денег. Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных денег.

Об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области у себя в Facebook.



Чиновники организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) местным предприятиям. Это должно было позволить им "вывести" из государственного бюджета более 40 млн. грн.

Коммерческие структуры продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах. Затем они формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали на то, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение.

Во время проверки соответствующих документов налоговики закрывали глаза на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция.

После поступления бюджетных денег на счета предприятий их представители выводили средства в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

Троим чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении католическому священнику, который публично отрицал преступления РФ в Буче.

Также мы сообщали, что НАБУ и САП объявили в розыск четверых подозреваемых по делу о миллиардных хищениях в "Укрнафте".