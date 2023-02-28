В Киеве сотрудники СБУ разоблачили члена комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы, который помогал призывникам уклоняться от призыва.

Об этом сообщает СБУ.

По данным СБУ, он работал в составе группы, которая предлагала потенциальным призывникам избежать мобилизации на основе поддельного документа о состоянии здоровья.

Средняя стоимость услуг - 2-8 тысяч в зависимости от конкретной ситуации, отмечают в СБУ.

Ранее мы писали, что СБУ ликвидировала шесть новых каналов побега уклонистов за границу. В разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных трафиков уклонистов. За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы страны на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Средняя стоимость "билета" на побег составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда.

Также мы писали, как киевлянин незаконно отправлял за границу уклонистов под видом волонтеров, ему сообщили о подозрении.