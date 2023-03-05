В Telegram-каналах Киевской области зафиксировали 160 групп "ЧВК Редан", в которых состоят 1 600 участников.

Об этом сообщил в воскресенье, 5 марта, глава полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телеканала "Рада".

По его словам, организаторы пабликов установлены, с ними проведены профилактические беседы.

Напомним, недавно в Украине были заблокированы 18 каналов и групп "ЧВК Редан", более 700 человек (в основном, несовершеннолетних) "пригласили" в отделения полиции.

Ранее мы писали, что полиция Киева назвала акции подростковой группировки "ЧВК Редан", которые сейчас идут в разных городах Украины, "операцией российских пропагандистов".

Также "Страна" разбиралась, что такое ЧВК "Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине и России.

Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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