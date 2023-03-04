Так называемая "ЧВК Редан" появилась уже и в неподконтрольной Макеевке.

Об этом сообщают в субботу, 4 марта, донецкие Telegram-каналы.

По данным пабликов, сегодня в центре города, контролируемого "ДНР", сторонники этого движения собрались на акцию, сконцентрировавшись небольшими группками, но были разогнаны "полицией".

Судя по всему, до настоящего дела у "редановцев" не дошло - при появлении отряда силовиков они бросились врассыпную, сопровождаемые сиренами.

К частной военной компании сообщество не имеет отношения. "Редан" - это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме. Широко известной она стала после массовых драк в крупных российских городах, участниками которой были с одной стороны "редановцы", с другой - их антагонисты.

Напомним, в Украине заблокированы 18 каналов и групп "ЧВК Редан", более 700 человек (в основном, несовершеннолетних) "пригласили" в отделения полиции.

Ранее мы писали, что полиция Киева назвала акции подростковой группировки "ЧВК Редан", которые сейчас идут в разных городах Украины, "операцией российских пропагандистов".

Также "Страна" разбиралась, что такое ЧВК "Рёдан" и почему это движение набирает обороты в Украине и России.