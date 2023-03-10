По данным на утро пятницы, 10 марта работники "Харьковоблэнерго" восстановили энергоснабжение критической инфраструктуры Харькова и почти всей области.

Об этом заявили в пресс-службе "Харьковоблэнерго", сообщает "Суспильне".

В области света нет в Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громадах.

Напомним, в результате вчерашней массированной ракетной атаки весь Харьков остался без света, часть области была без электроснабжения.

После в Харькове пропали еще вода и отопление.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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