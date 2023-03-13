В некоторых районах Киева утром в понедельник, 13 марта, снова применяются стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телегам-канале.

Отключения происходят в частях Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов по графикам, опубликованным на сайте "Укрэнерго".

Причина введения стабилизационных отключений - невозможность подать энергию для всех жителей из-за повреждения оборудования энергообъектов после ракетной атаки 9 марта, сообщили в ДТЭК.

Напомним, во время массированной атаки 9 марта из 48 ракет были уничтожены 34.

Как сообщалось, три ТЭС пострадали в результате последней атаки РФ. В ДТЭК говорили, что оборудование станций было серьезно повреждено. Всего обстрелы энергообъектов были зафиксированы в семи областях.

В Киеве после атаки в некоторых районах не было света, воды и тепла. Вчера подачу восстановили.

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