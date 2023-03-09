Укрэнерго восстановила электропитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами сегодня ночью.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.

"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных потребностей из Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой. Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной из-за ночного российского ракетного удара.

Также в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.

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