Электропитание Запорожской АЭС восстановили после ракетных ударов
Укрэнерго восстановила электропитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами сегодня ночью.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в Facebook.
"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных потребностей из Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой. Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной из-за ночного российского ракетного удара.
Также в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.
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