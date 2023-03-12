В Харькове с утра воскресенья, 12 марта, применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, которое осталось в работе после ракетных атак в четверг, 9 марта. Также в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что жители Харьковской и Житомирской областей запитаны к электросети. В остальных регионах лимиты не применяются.

"Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Харькове остановили движение метрополитена. По предварительным данным, причиной этого стали проблемы со светом.

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