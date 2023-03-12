В Киев полностью вернули теплоснабжение, электричество и воду после массированного ракетного удара в четверг, 9 марта.

Об этом заявили в городской военной администрации.

Ликвидация последствий прилёта "Кинжала" по объекту инфраструктуры длилась три дня. Частично были задействованы экстренные отключения электроэнергии. Почти сутки без тепла были 40% жителей столицы.

"В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме", - заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киеве начали отключать свет в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов. Стабилизационные отключения вводятся из-за поврежденного в результате ракетного обстрела оборудования.

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