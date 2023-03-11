В настоящее время без тепла остаются 5% потребителей Киева.

Об этом сообщает в субботу, 11 марта, пресс-служба Киевской городской военной администрации в своем Telegram-канале.

По состоянию на утро эта цифра составляла 8%.

Планируется решить эту проблему сегодня, сообщают военные власти города.

Кроме того, в администрации добавили, что водоснабжение Киева работает в штатном режиме, отключений света нет.

Ранее мы писали, что в ДТЭК сообщали, что сегодня в Киеве начали отключать свет в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов. Стабилизационные отключения вводились из-за поврежденного в результате ракетного обстрела оборудования.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.