В Киеве начали отключать свет в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов. Стабилизационные отключения вводятся из-за поврежденного в результате ракетного обстрела оборудования.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", - говорится в пояснении.

Утром в городской военной администрации заявляли, что в Киеве сегодня отключений света нет, зато без теплоснабжения остается 8% потребителей.

В остальной Украине также продолжается восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки 9 марта, сообщает "Укрэнерго" в своей сегодняшней сводке.

В Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций, снова работает в сети один из объектов магистральных сетей. Критическая инфраструктура города полностью запитана.

В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений.

Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились.

Потребление по сравнению с минувшей субботой снизилось благодаря потеплению.

В компании также сообщают, что ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения военных.

Ранее сообщалось, что в Харькове полностью восстановили свет после ракетного удара. А в Киеве сегодня есть проблемы с отоплением.

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