В Харькове сегодня ночью подключили к электроэнергии 100% абонентов. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта.

Об этом сообщил губернатор области Олег Синегубов.

В области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов - главным образом в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.

"В ближайшее время там восстановят электроснабжение", - заявил Синегубов.

Напомним, энергетические объекты Харькова, Житомира и Киева наиболее сильно пострадали от ракетной атаки России в ночь на четверг.

При этом Киев сегодня без отключений света, но остаются проблемы с отоплением, заявили в городской военной администрации.

"В настоящее время без теплоснабжения 8% потребителей. Сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", - заявил глава КГВА Сергей Попко.

9 марта россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом. По данным главы ОВА Олега Синегубова, в области, предварительно, было попадание в частный жилой дом.

Вчера в ДТЭК сообщали, что восстановление электроэнергии в Харькове и Житомире может занять около недели. Впрочем, уже тогда в Харькове и части области восстановили энергоснабжение критической инфраструктуры.

При этом ДТЭК сообщает, что степень разрушений объектов энергетики в Украине невероятная. Чтобы подготовиться к зиме, нужны миллиарды гривен.