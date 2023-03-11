В Харькове полностью восстановили свет после ракетного удара - губернатор
В Харькове сегодня ночью подключили к электроэнергии 100% абонентов. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта.
Об этом сообщил губернатор области Олег Синегубов.
В области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов - главным образом в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.
"В ближайшее время там восстановят электроснабжение", - заявил Синегубов.
Напомним, энергетические объекты Харькова, Житомира и Киева наиболее сильно пострадали от ракетной атаки России в ночь на четверг.
При этом Киев сегодня без отключений света, но остаются проблемы с отоплением, заявили в городской военной администрации.
"В настоящее время без теплоснабжения 8% потребителей. Сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", - заявил глава КГВА Сергей Попко.
9 марта россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом. По данным главы ОВА Олега Синегубова, в области, предварительно, было попадание в частный жилой дом.
Вчера в ДТЭК сообщали, что восстановление электроэнергии в Харькове и Житомире может занять около недели. Впрочем, уже тогда в Харькове и части области восстановили энергоснабжение критической инфраструктуры.
При этом ДТЭК сообщает, что степень разрушений объектов энергетики в Украине невероятная. Чтобы подготовиться к зиме, нужны миллиарды гривен.