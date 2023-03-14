В Киеве сегодня, 14 марта, снова отключают свет в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов. Там вводятся стабилизационные графики.

Об этом сообщает городская военная администрация со ссылкой на ДТЭК в телеграм-канале.

Это происходит из-за повреждения оборудования после ракетной атаки 9 марта.

Напомним, три ТЭС пострадали в результате последней атаки РФ. В ДТЭК говорили, что оборудование станций было серьезно повреждено. Всего обстрелы энергообъектов были зафиксированы в семи областях.

В Киеве после атаки в некоторых районах не было света, воды и тепла. Позавчера подачу восстановили, однако вчера в четырех районах столицы ввели стабилизационные отключения, позже - и в Киевской области.

Вчера вечером, как сообщалось, в Киеве и области ДТЭК отменил плановые отключения электричества. Однако, как видим, сегодня они снова применяются.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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