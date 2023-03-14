В Житомирской и Харьковской областях сегодня, 14 марта, могут ввести почасовые отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнего".

Аварийные отключения возможны сегодня также в Киеве и области (отметим, что их уже начали применять в столице).

Причина отключения электричества - устранение рисков перенапряжения оборудования. В остальных регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет.

При этом в Харькове уже применяются аварийные отключения света.

"С целью стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Ориентировочно проблемный период - до 13 часов", - заявила компания "Харьковоблэнерго".

На днях в Харькове также вводили аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в январе в столице были близки к тому, чтобы призвать население Киева к эвакуации на фоне блэкаутов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".