Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы "были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации" на фоне блэкаутов в январе.

Об этом он сказал в интервью RND.

"Самый тяжелый блэкаут продолжался 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", – напомнил он.

Критическая инфраструктура Киева зимой устояла, по его словам, благодаря круглосуточной работе энергетиков и коммунальщиков.

Защитить инфраструктуру от ударов противника помог немецкий комплекс ЗРК Iris-T SLM, заявил он.

Напомним, еще в конце ноября Кличко заявлял о том, что в случае ухудшения ситуации в столице потребуется эвакуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что в случае блэкаута власти Украины не планировали эвакуировать жителей крупных городов в села. По его словам, часть людей планировали остаться в городах и уже делали соответствующие приготовления.

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