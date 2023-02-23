Мэр Киева Виталий Кличко от имени Ассоциации городов Украины (АГУ) выступил против передачи назначенному президентом главе военной администрации Чернигова Дмитрию Брижинскому полномочий избранных органов местного самоуправления города.

В распоряжении "Страны" оказалось письмо Ассоциации городов Украины, подписанное главой организации Кличко. В этом обращении Кличко утверждает, что оснований для лишения местного самоуправления полномочий нет, так как горсовет продолжает должным образом выполнять свои обязанности. А также Кличко предупреждает, что в случае принятия постановления о передаче полномочий местного самоуправления военной администрации, горсовет Чернигова лишится возможности исполнять законные обязанности перед избирателями, а процессы восстановления города затормозятся.

"Передача полномочий местного самоуправления военной администрации остановит отстраивание и восстановление Чернигова… Как свидетельствует практика, военные администрации не рассматриваются международными партнерами как сторона в отстраивании громад, так что соответствующие ресурсные возможности на восстановление могут быть потеряны… Военная администрация должна заниматься только реализацией мер военного положения", - пишет Кличко в обращении к Комитету ВР.

Также он предупреждает, что принятие Верховной Радой этого постановления "не имеет юридических оснований, вредно для восстановления города и может стать опасным прецедентом сворачивания демократии". В Ассоциации просят профильный комитет ВР высказаться против принятия этого постановления.

В то же время, по данным "Страны", уже сегодня состоится заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где рассмотрят вопрос о расширении полномочий главы военной администрации Чернигова.

По информации источников "Страны", вероятнее всего, соответствующее постановление будет принято.

Напомним, ранее секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако рассказал, что на этой неделе Верховная Рада может утвердить указ президента, который наделит военную администрацию Чернигова всей полнотой власти, что обнулит полномочия выбранных населением городских властей и будет, с его точки зрения, "рейдерским захватом города".

Позже появился проект постановления о передаче всей власти в Чернигове главе военной администрации.

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