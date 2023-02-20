Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако рассказал "Стране", что на этой неделе Верховная Рада может утвердить указ президента, который наделит военную администрацию Чернигова всей полнотой власти, что обнулит полномочия выбранных населением городских властей и будет, с его точки зрения, "рейдерским захватом города".

На прошлой неделе президент ввёл в Чернигове военную администрацию и назначил ее главой экс-командира 93-й бригады "Холодный яр" Дмитрия Брижинского.

"Введение военной администрации не отменяет городского совета и его органа. На данный момент структуру возглавляет горской глава, но в нашем случае - я, как и.о главы городского главы (мэр Атрошенко отстранён от должности на год решением суда — Ред.). Городская военная администрация — это параллельная структура. Они вскоре должны утвердить штатное расписание, и мы им всячески помогаем, идём навстречу и готовы способствовать по всем вопросам национальной безопасности: проверка бомбоубежищ, гражданская оборона, планы эвакуации. Мы выделили им помещение, в том числе, пустующий кабинет мэра", - рассказывает Александр Ломако.

При этом, он рассчитывает, что за другой частью администрации - гражданской - останутся функции жизнеобеспечения города и его стратегического развитие.

В то же время, он опасается, что все полномочия по управлению городом передадут военной администрации.

"Согласно словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк на этой неделе Рада рассмотрит указ президента о наделении Черниговской военной администрации дополнительными полномочиями. Этим указом глава военной администрации перетянет на себя в одном лице все полномочия. Причин для такого шага нет - городской совет работает, исполком работает, все функции жизнеобеспечения города выполняются. Однако есть большой риск, что одним днём может быть ликвидировано все местное самоуправление в Чернигове. По сути произойдёт формализироованный рейдерский захват города. Захотят ли депутаты Рады принимать в этом участие, или мы продолжим взаимодействие так как это происходит сегодня, - пока не знаю. Мы воюем с Россией для того, чтобы сохраниться как развитое демократическое общество, а не стать Северной Кореей", - сказал "Стране" Александр Ломако.

Отметим, что Ломако является соратником отстранённого мэра Чернигова Атрошенко. А Дмитрий Брижинский был назначен с подачи главы ОВА Чауса, с которым (также как и с Офисом президента) у Атрошенко был конфликт.

Ранее мы писали, что после запрета мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность сроком один год в городе назначили временного исполняющего полномочия городского главы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

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