В распоряжении "Страны" оказался проект постановления, предоставляющий новоназначенному главе военной администрации Чернигова широкий перечень полномочий, который позволит ему полностью взять на себя полномочия избранных органов местного самоуправления города.

Кроме полномочий, обусловленных законом о военном положении, глава военной администрации получает права Черниговского городского совета, исполнительного комитета и Черниговского городского главы.

"Документ вынесут на рассмотрение Рады, вероятнее всего, сегодня. Или завтра, если не успеют по регламенту. Голоса в Раде на это есть", - сообщает источник "Страны" в аппарате Рады.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Чернигове, где всю власть могут передать главе военной администрации.

Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, исполняющий сейчас обязанности мэра, заявил, что такое решение обнулит полномочия выбранных населением городских властей и будет, с его точки зрения, "рейдерским захватом города".

Напомним, что мэр города Владислав Атрошенко был отстранён от должности на год решением суда, а на прошлой неделе президент ввёл в Чернигове военную администрацию и назначил ее главой экс-командира 93-й бригады "Холодный яр" Дмитрия Брижинского.

По нашим данным, Дмитрий Брижинский был назначен с подачи главы ОВА Вячеслава Чауса, с которым (также как и с Офисом президента) у Атрошенко был конфликт.

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