В центре Одессы группа подростков избила парня и девушку. Парню разбили голову бутылкой. С ними уже работает полиция.

Видео драки публикуют местные СМИ.

По данным полиции, вечером 11 марта на улице вице-адмирала Жукова компания подростков спровоцировала словесную перепалку с молодой парой. В драке 20-летнему парню разбили голову бутылкой.

Очевидцами этого инцидента стали случайные прохожие, которые и известили о нем полицию. Позже правоохранители установили всех участников инцидента, сейчас с ними проводятся следственные действия.

Случившееся квалифицировано как хулиганство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее мы писали о том, как в центре Днепра произошла драка с перестрелкой. Группа мужчин в черной одежде и балаклавах и набросилась на мужчину, его избивали руками и ногами, также очевидцы слышали два выстрела. К моменту приезда полиции, которую вызвали очевидцы, злоумышленники уехали, а потерпевший скрылся на такси.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Белой Церкви Киевской области парень бросился на 12-летних детей, а когда за них заступился прохожий, открыл огонь из пистолета.