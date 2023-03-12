Офицер Вооруженных сил Украины избил ногами солдата в Житомирской области.

Видео с этой сценой распространяется в соцсетях.

Офицер - лейтенант Виктор Витусевич, командир учебного центра. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя.

Витусевич уже признал свою вину, записав покаянное видео. Но сказал, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

Ранее мы также писали, как в Одессе жестко задержали мужчину во время вручения повестки. По данным местных пабликов, это произошло в Банном переулке. На ролике мужчина в штатском стоит в окружении людей в камуфляже. Потом подъезжает бус, из которого выходят еще несколько военных, валят парня на землю, наносят удары и затаскивают в микроавтобус.

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