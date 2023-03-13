В Одессе судят пулеметчика из теробороны, который отказался ехать на фронт
В Киевском суде Одессы судят члена Теробороны, который отказался ехать на фронт. Военный из города Раздельная. Он - пулеметчик одной из бригад в Одесской области.
Об этом свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений.
Мужчина по приказу должен был на своем авто выехать в район выполнения боевых задач, но он отказался.
Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 402 Уголовного кодекса Украины.
3 марта ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 апреля 2023 года с правом внесения залога в 214 720 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, как одесского военкома отправили в боевое подразделение после эротичных танцев под российские песни.
Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.
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