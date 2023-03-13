В Киевском суде Одессы судят члена Теробороны, который отказался ехать на фронт. Военный из города Раздельная. Он - пулеметчик одной из бригад в Одесской области.

Об этом свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений.

Мужчина по приказу должен был на своем авто выехать в район выполнения боевых задач, но он отказался.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 402 Уголовного кодекса Украины.

3 марта ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 апреля 2023 года с правом внесения залога в 214 720 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, как одесского военкома отправили в боевое подразделение после эротичных танцев под российские песни.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию с УПЦ, которую выселяют из Лавры.