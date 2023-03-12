Угроза наземных действий противника с северного направления низка. На территории Беларуси произошла ротация российских военнослужащих, которые проходили подготовку на четырех полигонах. Сейчас там остались палаточные городки для того, чтобы принять новых военных для обучения.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев.

Генерал говорит, что ситуация стабильная и контролируемая, украинская сторона внимательно наблюдает за происходящим в Беларуси.

Ранее в Генштабе оценили вероятность наступления России со стороны Беларуси. По данным ведомства, сейчас в Беларуси не наблюдают ударную группировку, которая могла бы начать наступление на территорию Украины.

Война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях минувших суток.