Заместителя военкома города Болград Одесской области Владимира Руснака, который танцевал на 8 марта под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы, отправили в боевое подразделение.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, по поводу зажигательных танцев Руснака разгорается большой скандал. Пошли слухи о его увольнении.

Ранее власти Одессы осудили открытие прибрежных заведений и клубов в летний сезон, назвав это "плясками на костях".

Мы также писали, что в Полтаве подростки танцевали в клубе под песни российских исполнителей.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.