Администрация Одесской области обсуждает вопрос открытия прибрежных заведений, в том числе клубов, в летний сезон.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, власти обещают не устраивать "пляски на костях", но при этом учесть пожелания предпринимателей.

Напомним, в прошлом году на одесских пляжах вход в море перекрыли ограждением, чтобы обезопасить людей от мин.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе и области с первого дня весны сократили время комендантского часа.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.