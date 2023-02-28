В Одессе и Одесской области с 1 марта меняется комендантский час, теперь он будет действовать с 00.00 до 05.00 утра.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

На данный момент, еще с мая 2022 года, в городе действует комендантский час с 23.00 до 5.00 утра.

Ранее мы писали, что в Киеве с февраля ввели пропуски нового формата для передвижения по городу в комендантский час.

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