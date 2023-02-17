Крупнейший в Украине рынок "Седьмой километр" в Одессе спустя почти год войны переживает не лучшие времена.

По торговым рядам "Семерки" гуляет сквозной ветер, швыряя пластиковые пакеты и бумажный мусор – целые ряды в центральных и некогда бойких площадках рынка теперь свободны. Вместо контейнеров – пустые места. Много контейнеров забрали владельцы еще до начала войны, когда администрация рынка резко подняла цены на аренду площадей под торговлю – продавать в розницу многие товарами стало невыгодно. Соответственно, упал спрос на аренду контейнеров и магазинов на рынке.

"Страна" рассказывает как сейчас живет и работает "семерка".

На рынке много пустых контейнеров

Поставки прекратились

Как говорят предприниматели с рынка, торговлю еще до начала войны серьезно подкосило мощное развитие интернет-продаж и расцвет сетевых магазинов.

Но катастрофическое падение торговли на "Семерке" произошло после 24 февраля – после того, как морские пути закрылись.

Большая часть товаров на нем всегда была импортной – Китай и близлежащие дальневосточные страны была основными поставщиками товаров. В том числе и контрабандных. Большинство контрабанды поставлялось в Одессу по "серым" схемам, на которых сидели все одесские кланы импортеров, таможенные решалы и многие чиновники. Соответственно, со "схемщиков" - импортеров получали "долю малую" одесские силовики - полиция, таможенники, пограничники и налоговики.

По словам владельца нескольких оптовых магазинов – складов на "7 километре" Юрия Кидюрина, в первый месяц после начала войны закрылось большинство магазинов и складов – многие владельцы бизнеса пытались правдами и неправдами вывезти товары в Западную Украину.

"Кто-то просто закрывал склады на замки, кто-то вывозил товар на склады в город. Многие боялись, что если россияне сюда придут, сразу отожмут все запасы товаров - на складах их на миллионы долларов. Также многие хозяева просто уехали, бросив все, как есть. Кроме владельцев магазинов, массово начали уезжать реализаторы – продавцы. Первые пару месяцев на рынке активно работали только магазины с военным и туристическим товаром. Многие тогда искали удобную аммуницию, многие покупали снаряжение для помощи армии. Те, кто сидел на таком ассортименте, тогда здорово поднялись, распродав почти под ноль все, что было. Затем снова пошел спад, начали закрываться даже военные и туристические магазины. К лету товаров стало критически мало из-за отсутствия поставок морем, но затем торговля снова начала подниматься – люди наладили поставки из Китая через Румынию и Польшу. Сейчас рынок полностью зависит от сухопутных поставок", - рассказал одесский предприниматель.

Многие хозяева уехали, бросив все

Впрочем, как утверждают торговцы, многие товары хоть и маркированы этикетками "Made in China", но давно изготавливаются в Украине, на местных производствах. К слову, такой процесс украинского "импорто-замещения" шел довольно давно, и начался задолго до войны. Так как украинское производство уже более десятка лет обходится дешевле, чем китайское, из-за дешевизны оплаты труда.

Спасли генераторы

Лишь раз за время войны одесский промрынок ощутил веяние больших барышей после начала обстрела россиянами украинской инфраструктуры и отключений электричества. Рынок моментально отреагировал на коньюктуру и ответил на ажиотажный спрос массовым завозом генераторов, аккумуляторов, светодиодных фонариков, которые еще месяц назад продавались на "Семерке" по заоблачным ценам.

"За месяц торговли генераторами и аккумуляторами я заработал столько, сколько раньше зарабатывал за год", - говорит предприниматель Олег В.

Впрочем, одессит сетует на то, что такого товара было завезено настолько много, что сейчас на него приходится делать большие скидки. А после того, как ситуация с электроэнергией более-менее нормализовалась, спрос на товар вообще упал в "ноль".

Опора на торговцев из Азии

После начала войны с рынка исчезли одни из самых "сладких" оптовиков – с харьковского рынка "Барабашово". Харьковчане еще год назад "делали" почти половину оборота на тканях, "мыльно-пузырных" товарах, а также на ширпотребе. Но после того, как харьковский рынок сильно пострадал от обстрелов, торговля там почти прекратилась.

С рынка ушли складские оптовики с харьковского Барабашово

Впрочем, как утверждают торговцы "Семерки", торговля на рынке сейчас, в основном, держится на "восточных" предпринимателях – оптовых торговцах из Турции, Сирии, Вьетнама и Китая. В основном, эти люди уже давно получили гражданство Украины и наладили бизнес при помощи связей с далекой родиной.

"Восточным" ребятам с рынка пока удается держаться на плаву и не уходить в минус лишь при поддержке своих родных, которые поставляют им по льготным ценам товары из их стран. Но их тоже сейчас пытаются "щемить" - представители всяких одесских силовых государственных ведомств, пытаясь выжать с них взятки. Если "восточные" свернут торговлю и уйдут, то рынок вообще вымрет. А с ним уйдут остатки финансовых ручейков, которые еще вливались в Одессу", - говорит одесский предприниматель Вячеслав Л.

Из-за угрозы внезапных проверок правоохранителей, многие рыночные торговцы предпочитают работать за закрытыми дверями и с постоянными покупателями, которых знают годами.

К сожалению, война принесла стабильный спрос и некоторое увеличение оборота торговли… ритуальными товарами – пластиковыми похоронными цветами и венками. Похоронки на погибших воинов ВСУ приходят все чаще. Поэтому скорбный товар закупают оптом. Но даже этот товар теперь покупают в интернет-магазинах, а не на рынке, который когда-то был основным поставщиком пластиковой "ритуалки" для всей Украины.