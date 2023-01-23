В Одессе на пляже нашли мертвым бывшего владельца рынка "Седьмой километр" Виктора Добрянского-младшего, который с прошлого года находится в розыске.

Об этом сообщает местное издание "Думская" в своем Telegram-канале.

Сообщается, что тело мужчины нашли в понедельник утром на Трассе здоровья. Источник издания в полиции, рассказал, что погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктор Добрянский-младший.

Накануне он отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. В настоящий момент причины его смерти неизвестны, правоохранители работают над этим.

Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).

По данным следствия, он подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит рынок "Седьмой километр". На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

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